En febrero de 2023, cinco años después de lanzar su primer single, Milena Warthon ganó la Gaviota de Plata en la categoría “Competencia Folclórica” del Festival Viña del Mar. La canción con la que se llevó el premio, una pegajosa, sentimental e irresistible fusión de pop y huayno llamada “WARMISITAY”, presentó internacionalmente a la cantante peruana como una síntesis de las tradiciones andinas y la moderna cultura urbana, y la reinventó como la principal representante de un nuevo género musical que la propia Warthon bautizó como “pop andino”.

La presentación de Warthon en Viña del Mar fue la culminación de un proceso que la llevo de un primer single de tímido pop latino a la consolidación de una lograda fusión de música andina, urbana y tropical que, en el escenario de Viña, se escuchaba como la más reciente actualización de las tradiciones musicales de los Andes. Pero esta presentación también fue, paradójicamente, el momento en que la música de Warthon se volvió más predecible y esquemática, perdiendo la frescura y naturalidad que había logrado cosechar hasta ese momento.

Milena Victoria Warthon Tamariz es reconocida por difundir el pop andino, estilo musical que fusiona la música andina con el pop.

A lo largo de 2022, cuando el triunfo de Viña aún no era una posibilidad, Warthon lanzó sus tres mejores canciones: “LA NENA”, “WARMISITAY” y “VOLVIÓ A LATIR”. En ellas encontramos elementos de huayno, reggaetón, cumbia e incluso música electrónica entretejidos de tal forma que al oyente le resulta imposible desenredar sus hilos sin deshacer la figura que conforman. El que uno no pueda designar estas canciones usando el nombre de alguno de los estilos que las componen sugiere que la afirmación de Warthon de que estamos frente a un nuevo género musical –el llamado “pop andino”–, no es una mera treta publicitaria, sino una realidad.

Este hecho –inventar un nuevo género musical– bastaría para que Warthon sea incluida en los futuros libros sobre música popular en el Perú; sorprendentemente, el gran logro de estas canciones no es ese, sino el que Warthon lo haya conseguido no de una forma académica o pretenciosa, sino con la ligereza y la gracia de una verdadera estrella de pop. En estas tres canciones, Warthon encarna a una muchacha romántica, luchadora y empoderada que supera los prejuicios que buscan definirla del mismo modo en que Warthon, la cantante, supera las clasificaciones con las que musicalmente se le podría etiquetar. En todas ellas, la cantante luce una identidad que no se limita ni se somete a las expectativas generadas por los géneros musicales que fusiona, sino que los moldea y combina a su antojo para expresar emociones y sentimientos personales que sintonizan con sus miles de oyentes. Al contener multitudes dentro de su individualidad, estas tres canciones resuenan con la fuerza de la música pop, haciéndonos partícipes de sus aventuras y desventuras como si fuesen nuestras.

La música que Warthon ha lanzado después de su triunfo en Viña del Mar ha perdido esta potencia. Su álbum Pop Andino, lanzado en mayo de 2023, tiene referencias mucho más explícitas, acotadas y presumibles en el universo de la música fusión, llegando a aparecer incluso la postal turística de un viaje a Machu Picchu en el recuerdo de la protagonista de una de sus canciones. Quizás viendo el ejemplo de artistas como Renata Flores o Sylvia Falcón, Warthon ha querido aferrarse a la idea de una identidad peruana para terminar de definir y asegurar mejor su identidad como artista, cuando, en realidad, poseer una identidad fluida y abierta a ser muchas cosas a la vez ha sido siempre la mayor fuerza de su propuesta.

La pérdida de esta potencia pop en la propuesta de Warthon se puede notar en el lanzamiento de su video más reciente, “MÁS ALLÁ”, donde la artista se presenta desdoblada en dos personajes a los que el Amaru debe reunir luego del consejo de la Pachamama. Desde su aparición, el video no ha hecho sino causar desconcierto e incomprensión entre los seguidores de la cantante, obligándola a lanzar por Instagram un video explicativo de la mitología incaica detrás de esta producción. Si antes la apertura de su propuesta le permitía conectar con miles de oyentes de forma inmediata, hoy Warthon parece tener que incluir un folleto para estudiar las letras de sus composiciones. Todo indica que, en este momento de su carrera, Milena Warthon se halla en una encrucijada de dos caminos: uno la lleva a recuperar su estatus de estrella de pop, el otro, a convertirse en la representante oficial de una prefigurada identidad nacional. Espero que elija el primero