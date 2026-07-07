Debido a la gran respuesta del público, Apolo Entertainment presentará “Voces de Oro”, el espectáculo que reúne a cuatro de las mejores voces surgidas de Yo Soy, anuncia nuevas fechas para seguir llevando una noche llena de música, emoción y nostalgia. Serán cuatro voces que revivirán los grandes éxitos de la música internacional.
El show llegará al Teatro Canout, de Miraflores, el jueves 23 de julio del 2026; al Teatro Plaza Norte, de Independencia, el viernes 24 de julio; y tendrá una función especial por feriado el jueves 6 de agosto en el Centro de Convenciones Scencia, de La Molina.
El espectáculo reunirá a grandes intérpretes como Josué Rivaldo “Raphael”, campeón de Yo Soy Grandes Batallas; Marco Hurtado “Julio Iglesias”, finalista y consagrado del programa; Sebastián Hormazábal “Nino Bravo”, campeón de Yo Soy Chile; y Jesús Zavaleta “Pedro Infante”, campeón de Yo Soy 2025.
Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y Teleticket.
Con una banda en vivo y mariachis en escena, “Voces de Oro” ofrecerá un recorrido por distintos estilos musicales, desde la balada romántica hasta la música mexicana, en una puesta en escena pensada para emocionar a todas las generaciones.
Los asistentes podrán disfrutar de una noche única junto a artistas que han conquistado al público con sus caracterizaciones y voces, en un espectáculo que combina homenaje, nostalgia y la fuerza de cuatro grandes talentos que llegan para demostrar por qué son las voces más destacadas de Yo Soy.
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