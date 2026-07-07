Con una banda en vivo y mariachis en escena, “Voces de Oro” ofrecerá un recorrido por distintos estilos musicales, desde la balada romántica hasta la música mexicana | Foto: Difusión
Con una banda en vivo y mariachis en escena, “Voces de Oro” ofrecerá un recorrido por distintos estilos musicales, desde la balada romántica hasta la música mexicana | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Debido a la gran respuesta del público, Apolo Entertainment presentará “Voces de Oro”, el espectáculo que reúne a cuatro de las mejores voces surgidas de Yo Soy, anuncia nuevas fechas para seguir llevando una noche llena de música, emoción y nostalgia. Serán cuatro voces que revivirán los grandes éxitos de la música internacional.