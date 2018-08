YouTube: Ariana Grande rompe en llanto al recordar atentado en Manchester | VIDEO

La actriz y cantante estadounidense Ariana Grande no pudo evitar llorar al recordar --14 meses después-- el atentado perpetrado en el concierto que ella tenía previsto efectuar en la Arena Manchester, en Inglaterra. Las imágenes está en YouTube.

Durante una entrevista con Ebro Darden de Radio Beats 1 de Apple, la artista de 25 años de edad dijo que si bien su intención no es transmitirle temor a sus seguidores, a veces eso es algo inevitable.

"Quieres dar el ejemplo y seguir adelante. No debes tener miedo porque, por supuesto, eso es lo que quieren, y si les das eso, entonces han ganado", manifestó.

Bastante conmovida, Ariana Grande admitió que lo ocurrido en Manchester motivó a que refuerce su seguridad personal y la seguridad que se despliega en sus shows musicales.

"La verdad, es aterrador ir a cualquier parte y mirar los lugares de manera distinta. No me gusta que la seguridad me acompañe a todos lados, me siento casi inhumana, rara, simplemente no me gusta", añadió en el clip de YouTube.

Ariana Grande en Apple Radio.

Cabe indicar que dos semanas después del atentado del que fue testigo, Ariana Grande regresó a la Arena Manchester para brindar un concierto benéfico que fue multitudinario y transmitido a nivel mundial vía Internet. Todo lo recaudado fue donado a las víctimas del ataque.

Salman Abedi detonó un artefacto explosivo el 22 de mayo del año 2017. Murieron 22 personas y varias otras resultaron heridas.

En pocas horas el clip de Ariana Grande llorando al recordar lo que pasó en Manchester superó las 60 mil reproducciones en YouTube.