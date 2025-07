Cuenta la historia que el centenario de la proclamación de la independencia del Perú se celebró con circo, donde los artistas de la carpa invadieron la ciudad de Lima con sus contorsiones y rutinas. Desde entonces, en todas las Fiestas Patrias volverían a mostrar lo suyo en esta parte del mundo. Así lo cuenta María Teresa Chirinos, empresaria con tres décadas en el rubro del entretenimiento que este 2025 trae a la capital algo inédito: un festival internacional dedicado solamente al circo.

Del 10 al 13 de julio el festival “Pulso” trae a más de 100 artistas de 20 países, quienes presentarán 40 actos en competencia frente a un reconocido jurado internacional. Todo a lo largo de cuatro días en disciplinas tan variadas como acrobacia aérea, equilibrio, mano a mano, contorsión, rueda cyr, malabares, entre otras. Una lucha amigable por ver quiénes son los mejores, así como para fomentar el intercambio artístico y abrir un espacio de conexión entre el circo clásico y las nuevas tendencias.

“Hace años fui al primer festival de circo en Girona (España), que hoy en día es uno de los principales festivales internacionales del mundo. A mí particularmente me llenó de emoción y me acuerdo que pensé, “’caramba, ¿cómo no podríamos hacer un festival así en Perú?’”, contó Chirinos en entrevista con El Comercio. Pasó el tiempo y llegó el momento, el 2020 sería el año en que “Pulso” se llevaría a cabo. Pero entonces llegó la pandemia, que frustró los planes por varios años.

El trabajo de la empresaria, el que durante años haya establecido contacto con artistas de circo, hizo posible asegurar la presencia de artistas internacionales, como es el caso de Antony Cesar (Bélgica), especializado en cintas aéreas; Kris Kremo (Suiza), malabarista experto; la China National Acrobatic Troupe (China) con sus equilibristas y bicicletas acrobáticas; Fumagalli & Darix Huesca (Italia), humoristas circenses; así como más artistas de países como Rusia, Ucrania, Bulgaria, Brasil, Países Bajos, Portugal, Hungría, Uzbekistán, Kazajistán, Etiopía y Colombia.

Chirinos destacó particularmente el trabajo de Fumagalli, a quien describió como “uno de los payasos más importantes del siglo”. El italiano forma parte de una dinastía dedicada al arte; su padre, Enrico Fumagalli, fue un payaso austriaco de origen judío que huyó del nazismo.

El Perú también será representado por artistas como Deyvi Franco, trapecista arequipeño; Ximena Riveros, acróbata; César Mena, equilibrista chiclayano que ha trabajado en el Circo Alice de Australia; así como el Dúo Vitalys, conformado por Pablo Nonato Panduro y Joel Yaicate Saavedra, quienes se conocieron en la Tarumba y que han dado la vuelta al mundo con su espectáculo de equilibrismo mano a mano. “Son un claro ejemplo de lo que significa la disciplina, el esfuerzo y la dedicación”, destacó la empresaria.

Chirinos espera que con este festival Perú se convierta en un referente para competencias cirqueras, que sea el primer ladrillo para algo más grande. “La gente en este momento siento que no entiende todavía lo que es este evento, pero te puedo decir que es como los Juegos Olímpicos del circo donde se reúnen artistas de primer nivel para competir y para ganar premios”, dijo. El evento tendrá trece jurados entre los que destacan el mimo internacional César Aedo (Perú), el director del circo Nikulin de Moscú Maxim Nikulin (Rusia), el fundador del Reder Circus Frederico Reder (Brasil), la directora de cásting del Cirque du Soleil Brigitte Scherrer (Canadá), el fundador de La Tarumba Fernando Zevallos (Perú), entre otros. Finalmente, el premio del jurado ha sido diseñado por Ester Ventura, joyera ganadora del Premio Luces.