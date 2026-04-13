Por Ángel Navarro Quevedo

El punto de partida no es una obra, sino una ausencia. Durante años, el teatro de Vargas Llosa permaneció en segundo plano frente a su narrativa. “Vargas Llosa en escena” parte de ese vacío para construir una respuesta desde el escenario: 12 escenas, 13 personajes y una estructura que rehúye la linealidad para apostar por el cruce de historias, tonos y registros. No hay una sola voz, sino un coro que oscila entre lo épico, lo íntimo y lo irónico.

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