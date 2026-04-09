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El elenco de La Tropa del Eclipse despliega un trabajo físico y versátil en “Farsópolis”, donde máscaras, improvisación y comedia del arte se articulan en escena.
El elenco de La Tropa del Eclipse despliega un trabajo físico y versátil en “Farsópolis”, donde máscaras, improvisación y comedia del arte se articulan en escena.
Por Ángel Navarro Quevedo

El regreso no es menor. Después de una década fuera de ese escenario, La Tropa del Eclipse vuelve al Teatro Ricardo Blume con “Farsópolis”, un espectáculo que retoma la comedia para situarla en el presente. La propuesta articula escenas clásicas con momentos de improvisación y teatro físico, construyendo una experiencia que se sostiene tanto en la técnica actoral como en la interacción con el público.

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