Horóscopo de HOY, martes 12 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos provocarán discusiones y crearán un alto desacuerdo. Amor: expresará sentimientos que se ha guardado y la atracción en la pareja, aumentará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para considerar los temas pendientes y estudiar propuestas. Amor: la calidez lograda fluirá en la pareja por el cariño expresado con la mayor ternura.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ciertas interferencias no ayudarán a desarrollar un proyecto audaz. Amor: momento para estar alerta: gente maliciosa acecharán en su entorno cercano.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: no estará de más demostrar lo que sabe, así disfrutará de los buenos resultados. Amor: novedades sorprendentes de ex pareja darán que hablar pero lo tomará bien.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: hará bien en cuidar lo que tiene y evitar gastos extras hasta organizarse mejor. Amor: una vida social activa podría impedir que aparezca una oportunidad afectiva.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente que influye en las evaluaciones elegirán por mayoría su proyecto. Amor: alguien de gran encanto se acercará y será una sorpresa, pero lo disfrutará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: todo comenzará a resultar de acuerdo a lo planeado y un proyecto se consolida. Amor: el modo entrañable de expresar sentimientos facilitará la intimidad y dará certeza.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegarán mejoras económicas que no serían posibles sin el esfuerzo del entorno. Amor: surgirá reclamo por cierta falta de atención, pero negarlo no será buen camino.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la demanda que generará su proyecto le pondrá en posición de privilegio. Amor: sentirá una afinidad tan profunda que visualizará a esa persona en su vida.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se producirán cambios que si los interpreta, logrará aumentar el ingreso. Amor: demasiados compromisos no le harán bien a su vida afectiva, pero lo resolverá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguna señal indicará que algo no marcha bien pero la solución llegará. Amor: cierta impuntualidad en la pareja será motivo de reclamos; déjese llevar y confíe.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para independizarse y tendrá una mejor perspectiva. Amor: surgirá un acercamiento con una persona que cree distante pero no lo es.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A VECES INTROVERTIDA A VECES EXTROVERTIDA PERO TODOS LE QUIEREN.