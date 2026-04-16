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Horóscopo de HOY, jueves 16 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: contra todos los pronósticos, un negocio o proyecto dará cuantiosos beneficios. Amor: alguien parecerá encantador pero ciertos rasgos harán que avance con cautela.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una actitud obstinada no será lo indicado para negociar plazos o prórrogas. Amor: una hermosa vivencia despertará la calidez que ha menguado en la pareja.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: aunque alguna gente critique sus logros, la tarea será muy bien evaluada. Amor: una atracción mutua crecerá día tras día y sentirá que ha hallado a su alma gemela.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un obstáculo surgirá en su camino pero lo superará con gran habilidad. Amor: un gesto amable en la pareja disipará los malentendidos y recuperará la armonía.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llegan datos que moverán proyectos estancados y todo comenzará a mejorar. Amor: dejará de lado un prejuicio y la pareja comenzará a recuperarse con un viaje soñado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: detectará fallas de criterio en un negocio que promete beneficios. Amor: con demasiada charla corre el riesgo de aburrir, pero si se deja llevar podrá divertirse.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para resguardar objetos de valor y papeles importantes. Amor: una persona parecerá introvertida en una cita, pero pronto revelará su buen humor.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: será necesario controlar el flujo de dinero y las cobranzas. Amor: discutir por caprichos será mala idea y hará daño a la pareja; mejor, escuchar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: llega oportunidad que conviene no dejar pasar porque cambia todo. Amor: surgen obstáculos para llegar a una cita y eso incrementará la seducción.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se enfocará en los hechos y hallará la clave de su futuro éxito. Amor: expresará sentimientos que ha guardado y logrará atraer a una bella persona.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: no querrá ser parte de un conflicto, pero acercará a los bandos rivales. Amor: la primera impresión será determinante en una cita y todo resultará magnífico.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: dejará de lado una rutina habitual y emprenderá lo que más le gusta. Amor: las vivencias íntimas de la pareja convertirá cada momento en agradable sueño.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY RESPONSABLE PERO CON TENDENCIA A LA AUDACIA EN EL TRABAJO Y EN EL AMOR.
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