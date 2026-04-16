Horóscopo de HOY, jueves 16 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: contra todos los pronósticos, un negocio o proyecto dará cuantiosos beneficios. Amor: alguien parecerá encantador pero ciertos rasgos harán que avance con cautela.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una actitud obstinada no será lo indicado para negociar plazos o prórrogas. Amor: una hermosa vivencia despertará la calidez que ha menguado en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: aunque alguna gente critique sus logros, la tarea será muy bien evaluada. Amor: una atracción mutua crecerá día tras día y sentirá que ha hallado a su alma gemela.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un obstáculo surgirá en su camino pero lo superará con gran habilidad. Amor: un gesto amable en la pareja disipará los malentendidos y recuperará la armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegan datos que moverán proyectos estancados y todo comenzará a mejorar. Amor: dejará de lado un prejuicio y la pareja comenzará a recuperarse con un viaje soñado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: detectará fallas de criterio en un negocio que promete beneficios. Amor: con demasiada charla corre el riesgo de aburrir, pero si se deja llevar podrá divertirse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para resguardar objetos de valor y papeles importantes. Amor: una persona parecerá introvertida en una cita, pero pronto revelará su buen humor.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será necesario controlar el flujo de dinero y las cobranzas. Amor: discutir por caprichos será mala idea y hará daño a la pareja; mejor, escuchar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: llega oportunidad que conviene no dejar pasar porque cambia todo. Amor: surgen obstáculos para llegar a una cita y eso incrementará la seducción.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se enfocará en los hechos y hallará la clave de su futuro éxito. Amor: expresará sentimientos que ha guardado y logrará atraer a una bella persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: no querrá ser parte de un conflicto, pero acercará a los bandos rivales. Amor: la primera impresión será determinante en una cita y todo resultará magnífico.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado una rutina habitual y emprenderá lo que más le gusta. Amor: las vivencias íntimas de la pareja convertirá cada momento en agradable sueño.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY RESPONSABLE PERO CON TENDENCIA A LA AUDACIA EN EL TRABAJO Y EN EL AMOR.