Horóscopo de HOY, viernes 17 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será inteligente dejar de observar y criticar lo que hacen otros y concentrarse. Amor: tomará iniciativas que impactarán en una bella persona; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para el ahorro y la previsión porque se avecinan gastos imprevistos. Amor: su fuerte encanto estará en plenitud y alguien del entorno querrá acercarse.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: lo mejor de un proyecto será que implica un interesante viaje de exploración. Amor: la estabilidad se convertirá en un estado deseable y para eso tomará iniciativas.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mostrará fuerte carácter y ambición para alcanzar las metas más complejas. Amor: su autoestima mejorará con el inicio de una inesperada relación. Esperanza.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán altercados con colegas, pero pondrá las cosas en su lugar con habilidad. Amor: su encanto será retribuido con una calidez inesperada y permite una nueva relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un imprevisto alterará los planes pero gente influyente traerá ayuda. Amor: una relación crecerá casi sin darse cuenta y el romance surgirá y será inolvidable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente poco idónea le hará perder tiempo pero la pondrá en su lugar. Amor: necesitará tomar iniciativas más que hablar y al hacerlo verá sorprendentes resultados.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor si decide dejar de lado una actitud obstinada. Amor: alguien del pasado revivirá sentimientos que cree olvidados, pero lo meditará bien.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conflicto entre obtener ganancias y la necesidad de controlar. Amor: su pareja estará muy sensible y le confiará un secreto que debe resguardar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aún contra duras medidas, logrará alcanzar sus metas con éxito. Amor: no podrá explicar la atracción por una persona con valores muy diferentes.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: iniciará un proyecto sin ayuda y a su manera superará todos los obstáculos. Amor: un encuentro fortuito pasará a convertirse en un romance inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en continuar con lo que mejor le sale y no innovar. Especular, no. Amor: si insiste en el rol de víctima, su pareja se fastidiará y no le ayudará en nada.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY DETERMINADA EN LOS NEGOCIOS PERO CON CIERTA TIMIDEZ EN EL AMOR.