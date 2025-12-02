Horóscopo de HOY, martes 2 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: alumbrará ideas y planes que influirán en los demás y disiparán las dudas. Amor: disfrutará de la vida y la alegría contagiará a la pareja. Momentos de armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará los cambios con determinación y la gente destacará su proyecto. Amor: su encanto atraerá a una bella persona que estará interesada, se avecina romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para negociar condiciones o pedir aumento de ingresos. Amor: un viaje parecerá aburrido pero descubrirá a una hermosa compañía.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: la situación exigirá mucha cautela pero hay que consolidar todo lo logrado. Amor: disfrutará de una nueva relación y de la vida si deja de lado cierta timidez.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: llegará una ayuda que le ahorra dificultades en el rumbo elegido. Éxito resonante. Amor: la reserva se disipará y dará lugar a una plena y cálida relación romántica.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una respuesta muy esperada llegará de parte de alguien que inspira confianza. Amor: comenzará a valorar una relación que ha descuidado y que necesita recuperar.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un malentendido causará problemas en los proyectos ya terminados. Amor: abrigará temores sin razón pero el romance sólido y atesorado vencerá las barreras.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: con buena intuición resolverá las consecuencias de una situación complicada. Amor: con una confusión aclarada, el romance fluirá libre, con momentos de plena calidez.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una ráfaga de buena fortuna aliviará dificultades financieras o viejas deudas. Amor: un encuentro fortuito le permitirá conocer a alguien de irresistible encanto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que las cosas marchan mejor que lo planeado. Amor: llegará la invitación menos esperada y aceptará con expectativas de romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará nuevas responsabilidades y su horizonte se amplía. La rutina cambiará. Amor: insistirá en transitar lo conocido pero conocerá a alguien que le impactará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una propuesta presentada hace tiempo resultará en una aceptación positiva. Amor: coincidirán las necesidades y cuestiones afines y la relación comenzará a estar mejor.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENCANTADA CON REUNIR SUS AMIGOS Y AGASAJARLOS CON VELADAS INOLVIDABLES.