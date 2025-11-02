Horóscopo de HOY, domingo 2 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: la comprensión crecerá en la pareja y si privilegia los detalles, sus sueños se cumplirán. Salud: iniciar deportes le hará bien. Sorpresa: una cita será divertida.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: confusiones o malentendidos podrían alterar su apacible mundo pero con afecto todo mejorará. Salud: cafeína, sí con moderación. Sorpresa: alguien será un fastidio.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: gestos en la pareja parecerán incómodo pero con comprensión, los percibirá con el corazón. Salud: superará cierto abatimiento. Sorpresa: afinidad atractiva.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: se dejará guiar por la intuición y un romance podría surgir pero tendrá sabor a desencanto. Salud: dejará hábito pernicioso. Sorpresa: su carrera brillará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: conocerá a alguien que impactará directo al corazón y un romance será la nueva meta. Salud: comenzará una dieta sana. Sorpresa: una vocación se renovará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: románticas atenciones harán que su pareja revise la expresión del afecto y actúe. Salud: cada día estará mejor. Sorpresa: un éxito será merecido.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la comunicación crecerá en la pareja y los planes y anhelos podrán concretarse. Salud: descansará mejor y más horas. Sorpresa: recompensa por intuición.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: le confiarán un secreto delicado que será un desafío para la comprensión. Salud: hacer caminatas será sano. Sorpresa: cambio increíble.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: con una leve mejora de su imagen, atraerá a quien menos imagina. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: una ayuda no llegará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: en la pareja crecerá el deseo que ambos quieren concretar y el momento llega. Salud: el dolor de hombros cederá. Sorpresa: sueño cumplido.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: deslumbrará en un encuentro divertido y de improviso, conocerá a su alma gemela. Salud: esfuerzos físicos no harán bien. Sorpresa: gesto enternecedor.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: un gesto en la pareja encenderá la calidez que parece haber menguado y todo mejorará. Salud: el nerviosismo se aplacará. Sorpresa: conflicto no deseado.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA PERO IMPULSIVA. HACE ENOJAR A SU PAREJA PERO LE PERDONAN.