Horóscopo de HOY, domingo 2 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la comprensión crecerá en la pareja y si privilegia los detalles, sus sueños se cumplirán. Salud: iniciar deportes le hará bien. Sorpresa: una cita será divertida.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: confusiones o malentendidos podrían alterar su apacible mundo pero con afecto todo mejorará. Salud: cafeína, sí con moderación. Sorpresa: alguien será un fastidio.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: gestos en la pareja parecerán incómodo pero con comprensión, los percibirá con el corazón. Salud: superará cierto abatimiento. Sorpresa: afinidad atractiva.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: se dejará guiar por la intuición y un romance podría surgir pero tendrá sabor a desencanto. Salud: dejará hábito pernicioso. Sorpresa: su carrera brillará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: conocerá a alguien que impactará directo al corazón y un romance será la nueva meta. Salud: comenzará una dieta sana. Sorpresa: una vocación se renovará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: románticas atenciones harán que su pareja revise la expresión del afecto y actúe. Salud: cada día estará mejor. Sorpresa: un éxito será merecido.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la comunicación crecerá en la pareja y los planes y anhelos podrán concretarse. Salud: descansará mejor y más horas. Sorpresa: recompensa por intuición.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: le confiarán un secreto delicado que será un desafío para la comprensión. Salud: hacer caminatas será sano. Sorpresa: cambio increíble.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con una leve mejora de su imagen, atraerá a quien menos imagina. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: una ayuda no llegará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: en la pareja crecerá el deseo que ambos quieren concretar y el momento llega. Salud: el dolor de hombros cederá. Sorpresa: sueño cumplido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: deslumbrará en un encuentro divertido y de improviso, conocerá a su alma gemela. Salud: esfuerzos físicos no harán bien. Sorpresa: gesto enternecedor.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un gesto en la pareja encenderá la calidez que parece haber menguado y todo mejorará. Salud: el nerviosismo se aplacará. Sorpresa: conflicto no deseado.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA PERO IMPULSIVA. HACE ENOJAR A SU PAREJA PERO LE PERDONAN.