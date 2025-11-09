Horóscopo de hoy, domingo 9 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 9 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, domingo 9 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Amor: su fuerte encanto se hará notar y facilitará que se acerque esa persona tan especial; romance. Salud: las alergias mejorarán. Sorpresa: secreto revelado.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Amor: en un nuevo lugar, logrará atraer la atención de alguien atractivo. Un romance se avecina. Salud: un resfriado sanará. Sorpresa: momento inolvidable.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Amor: los encuentros se sumarán y confirmarán que una persona está atraída por su encanto. Salud: hora de hacer chequeos. Sorpresa: encuentro fortuito.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Amor: un descuido en lo sentimental podría enojar a su pareja, pero hará las cosas bien. Salud: más verduras y cereales será bueno. Sorpresa: alegría reprimida.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Amor: la pareja alcanzará una armonía plena y se animará a otra etapa. Nuevo comienzo. Salud: evitará los excesos con la sal. Sorpresa: viaje inolvidable.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Amor: sentirá admiración por alguien nuevo y decidirá mostrarse tal cual es en una charla. Salud: una consulta estará bien. Sorpresa: divertido percance.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Amor: desencuentros o altibajos indicarán problemas que hay que resolver dialogando. Salud: sus nervios se calmarán. Sorpresa: plan exitoso.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Amor: con cierta persona, crecerá el deseo y la atracción será advertida por otros. Salud: su mente estará brillante. Sorpresa: llega gente inolvidable.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Amor: su obstinación será una traba para que una bella persona quiera acercarse. Salud: un dolor intenso cederá. Sorpresa: llega dinero extra.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Amor: tendrá actitudes con apuro en la pareja y las consecuencias no se hacen esperar. Salud: los excesos serán malos. Sorpresa: regalo genial.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Amor: podría generarse una crisis en la convivencia si no toma alguna iniciativa feliz. Salud: iniciará las caminatas. Sorpresa: posible mudanza.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Amor: habrá personas que le interesan pero le atraerá la menos pensada; se avecina romance. Salud: se relajará contra el estrés. Sorpresa: una mentira será verdad.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: PROTECTORA Y CARIÑOSA CON SU FAMILIA PERO AMA TENER SIEMPRE LA RAZÓN.

