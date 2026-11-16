Horóscopo de hoy, lunes 16 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, lunes 16 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, lunes 16 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para dedicarse a esos proyectos que necesitan terminarse. Amor: habrá malentendidos en la pareja pero se aclaran con afecto y la calidez aumentará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán complicaciones inesperadas, pero manejará las cosas con habilidad. Amor: un conflicto quedará zanjado y la armonía en la relación resolverá diferencias.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una nueva actividad exigirá una capacidad que no todos poseen; tendrá éxito. Amor: un encuentro le permitirá ver en una persona las cosas tal como son y no idealizar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: algunos desacuerdos con su proyecto o negocio le pondrán en alerta. Amor: conocerá a alguien con quien querrá un encuentro y soñar con un posible romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: comenzará a concretarse cierta bonanza por su trabajo bien considerado. Amor: las actitudes rígidas y discusiones causarán dificultades en la pareja pero se superarán.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para los proyectos personales o trabajos nuevos. Amor: con simpatía logrará captar la atención de esa persona que tanto desea conocer.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un entorno descuidado causará problemas que superará con ayuda. Amor: su cálido encanto será percibido por alguien interesante; posible romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su proyecto o negocio será objetado pero no querrá hacer cambios. Amor: alguien a quien le toca recibir será esa persona de la que comenzará a enamorarse.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para analizar créditos o ayuda financiera. Amor: una revelación sanará heridas del pasado y fortalecerá la calidez de la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una mala asignación de recursos derivarán en aumento de gastos. Amor: un simple gesto dará lugar a una fuerte atracción hacia una agradable persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: recuperará la confianza del entorno y comenzará una sucesión de éxitos. Amor: la calidez crecerá en el encuentro más agradable y deseado; estará irresistible.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque las metas parezcan muy altas tendrá la plena certeza para alcanzarlas. Amor: un encuentro se convertirá en la más deseada vivencia con alguien muy especial.

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