Horóscopo de HOY, lunes 17 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo será destacado porque genera un exitoso proyecto. Amor: dará pequeñas atenciones para afianzar el compromiso y planear el futuro.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el ambiente laboral tendrá una calma inusual pero generará algunos cambios. Amor: alguien del entorno no podrá dejar de mirarle y eso le llena de expectativas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: errores provocados por otros podrían perjudicar el inicio de nuevos proyectos. Amor: tendrá iniciativas que a su pareja le tomarán por sorpresa, pero las entenderá.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: tomará las decisiones difíciles y delegará tareas rutinarias. El éxito llegará. Amor: estará susceptible y para cada plan que formula su pareja le expresará negatividad.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: ciertas dudas serán un obstáculo para alcanzar las metas, pero tendrá ayuda. Amor: si solo muestra su encanto, atraerá a una bella persona y provocará una cita.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: conviene no distraerse al momento de firmas importantes o acuerdos. Amor: alguien le impactará por el modo elegido para expresar un fuerte sentimiento.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral le llenará de entusiasmo por el ingreso mayor. Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien más y su pareja querrá pedir explicaciones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: visiones opuestas acerca de un proyecto generarán discordia. Amor: vencerá la incertidumbre si concreta aquellos sueños postergados en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: errores reiterados por la misma gente le pondrán en alerta. Amor: en la pareja tendrá que tomar una decisión difícil pero con calma, hará lo correcto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un conflicto no resuelto anticipará problemas en un negocio. Amor: habrá buena fortuna que dará alivio a la pareja y dejará atrás un mal momento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un nuevo colega iniciará las tareas de un modo eficaz y mostrando talento. Amor: un agradable encuentro responderá a sus expectativas de una posible relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que provocan los demás pero pondrá límites claros. Amor: con el intercambio de afectuosa calidez, una reconciliación no se hará esperar.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DURA CON LOS QUE DAÑAN SENTIMIENTOS PROPIOS, DE SU FAMILIA O DE COMPAÑEROS.