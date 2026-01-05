Horóscopo de HOY, lunes 5 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: tendrá oportunidad para resolver asuntos pendientes y apurar trámites. Amor: propicio para hablar en la relación sobre temas que hasta ahora crean roces.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta laboral que le llenará de expectativas. Oportuno cambio. Amor: un plan audaz animará a la pareja por una nueva etapa que se iniciará.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: datos valiosos serán recuperados por el entorno y para sumar proyectos. Amor: recibirá un presente que le dejará sin habla y la relación se renueva.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: todo marchará bien si decide resolver los asuntos pendientes que arrastra. Amor: su encanto renovará la seducción en una cita con la que ha soñado.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: tareas inconclusas en proyectos importantes pondrán en peligro el desempeño. Amor: apelará a su carácter por un momento difícil en la pareja y la armonía volverá.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado le traerá información reveladora. Amor: la soledad terminará con un encuentro muy anhelado y le llenará de felicidad.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: tomará una correcta decisión para su vida y resultará ser exitosa. Amor: descubrirá con sorpresa que alguien le acompaña día tras día y se enamora.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver temas complicados que confunden. Amor: un imprevisto reflotará un conflicto que cree haber resuelto en el pasado.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: sus directivas y su influencia, serán decisivas para crecer. Amor: dulces vivencias se concretarán con la persona menos imaginada; posible romance.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: exigir con más trabajos en menos tiempo, provocará errores. Amor: una actitud de su pareja le dejará sin palabras y permitirá creer en un futuro.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: algunas cosas se verán complicadas, pero gente experta le ayudará. Amor: alguien que le atrae se presentará súbitamente y pondrá a prueba sus nervios.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: los malentendidos se resolverán con afecto e iniciará nueva etapa. Amor: la pareja pasará por un momento difícil, pero el diálogo renovará la armonía.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: MUY DIVERTIDA. LE GUSTA HACER BROMAS A LOS DEMÁS PERO EVITA RECIBIRLAS.