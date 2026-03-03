Horóscopo de HOY, martes 3 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un material no llegará, complica las cosas y cambiar el plan no será la opción. Amor: los pequeños detalles no bastarán, también hace falta tomar la iniciativa.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente influyente evaluará su proyecto y el resultado le llenará de satisfacción. Amor: un gesto de la persona que le gusta será muy claro pero conviene no precipitarse.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su temperamento será determinante para generar un nuevo proyecto. Amor: será un tropiezo pasar por alto un detalle que ama su pareja, pero lo reparará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: trabajará con buen humor y eso causará que los negocios resulten positivos. Amor: la persona que le atrae se acercará con una hermosa excusa. Posible romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que otros no se atreven a implementar y todo funcionará mejor. Amor: una sorpresa deslumbra a su pareja y cambia el clima enrarecido de la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente de su entorno retaceará la cooperación cuando más la necesita. Amor: en una reunión estará esa persona que quiere conocer y le resulta irresistible.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hallará que una oferta muy promocionada no resulta de utilidad para mejorar. Amor: si exagera las discusiones, la relación podría perder la armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una crítica que parece constructiva ocultará una actitud maliciosa. Amor: su pareja insistirá en que cambie de parecer sobre un tema antes acordado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su liderazgo será la motivación que está esperando su entorno. Amor: alguien querrá sorprenderle con una cita a ciegas pero no le resultará interesante.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: podrían surgir altibajos, pero los negocios estarán firmes. Amor: surgirá una cita romántica con la persona menos imaginada. Momento inolvidable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará para quedarse y ayudará con los asuntos pendientes. Amor: los conflictos que sacuden a la pareja quedarán resueltos con un diálogo sincero.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una negociación complicada terminará con éxito y todo comienza a ordenarse. Amor: el acercamiento de una bella persona llenará de expectativas su alma sensible.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA Y POSESIVA EN EL AMOR Y MUY ORIGINAL EN TODO. NO SE DEJA ATRAPAR POR LAS MODAS.