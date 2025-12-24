Horóscopo de hoy, miércoles 24 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, miércoles 24 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, miércoles 24 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: una coincidencia se profundizará en el entorno laboral y verá las cosas tal como son. Amor: el sentimiento de almas gemelas invita a construir una fuerte relación afectiva.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los acontecimientos facilitarán los resultados positivos y la situación tenderá a mejorar. Amor: las pequeñas atenciones le darán dinamismo a la relación y crearán armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: necesita cierto resultado pero los datos que juegan no pueden preverse; estará cerca. Amor: la tristeza se atenuará al momento de expresar todo lo que guarda su corazón.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: fin de una etapa ambigua y de escasa movilidad, si actúa con certeza, todo renace. Amor: poseerá una vibrante energía que aplicará en momentos confusos de la pareja.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: le acompaña gente que pretende influir en decisiones cruciales que solo usted puede tomar. Amor: con su actitud amable cautivará el corazón de esa persona que tanto le gusta.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: creerá que no hace lo que esperan pero comprenderá todo lo que ha realizado. Amor: le piden y da con creces pero al momento de esperar retribución, eso no sucede.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una reunión con colegas de otro tiempo le recordará momentos de gran intensidad. Amor: sostener una mentira por más pequeña que ella sea implicará mucha energía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en aclarar que ciertas pautas de trabajo son de su elaboración. Amor: insistirá en encontrarse con una persona que impacta por su belleza y todo irá bien.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una dificultad de la que no será responsable pero dará su ayuda. Amor: un encuentro muy esperado desafiará todo lo que conoce en cuanto a relaciones.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será el momento de tomar decisiones en el marco de tareas compartidas. Amor: se le verá salir con alguien atractivo y surgirán comentarios pero los ignorará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una charla técnica ingresará a un terreno de conflicto, pero acercará las posiciones. Amor: adoptará una actitud resuelta ante su pareja y la intimidad será luminosa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta interesante para considerar pero posee algo que no le agrada. Amor: mostrará su sensibilidad con una expresión artística y alguien querrá acercarse.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA, CORDIAL Y AGRADABLE CUANDO EXPRESA TODO SU POTENCIAL CREATIVO.

