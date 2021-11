Este año, el Sol transita ese signo entre el 22 de noviembre y el 22 de diciembre. Sagitario es un signo de fuego, mutable y positivo, regido por Júpiter. Dentro de sus orígenes correspondió a la temporada de finales del otoño del hemisferio Norte, cuando la naturaleza todavía no es tan rigurosa como en invierno.

Hubo una época del año en que los trabajos en el campo ya había llegado a su fin y los hombres podían dedicarse a la caza. Asociado al signo de Sagitario está el Centauro, animal mitológico mitad caballo mitad hombre, cuyo origen no se ha logrado esclarecer aún.

SAGITARIO REPRESENTA LA DUALIDAD

La mitad espiritual, el hombre que se eleva sobre su mitad instintiva sin conseguir liberarse de ella todavía. Sin embargo, su flecha y su mirada, están dirigidas al cielo. Todo está enfocado hacia una meta superior. Se trata del tercer signo de Fuego, un Fuego más interior, más espiritual, pero no menos estimulante que los otros.

CÓMO SON LOS NATIVOS DE SAGITARIO

Orientado hacia el futuro, el sagitariano es naturalmente optimista y tiene la peculiaridad de ser expansivo y curioso. Es independiente, activo, pasional, franco y espontáneo. A veces su sinceridad puede ser punzante y hace observaciones directas que son como flechas certeras.

Si Sagitario presenta una Carta Natal cuyo conjunto general es armónico, mostrará virtudes como: ser sociable, confiable, sentido de la justicia y del deber; sentido de la moral, honradez; sinceridad. También sentirán atracción por los viajes largos, la filosofía, la aventura y el deporte. Son audaces, entusiastas, intuitivos, independientes, generosos, con tendencia comunicativa y metafísica.

Sin embargo, si el conjunto general de la Carta es inarmónico, tendrán tendencia a la exageración y a la falta de límites en todo sentido, pueden ser irresponsables, fanfarrones, fanáticos e imprudentes, con cierta inclinación al juego, a las ganancias fáciles o a cualquier tipo de exceso.

¿QUÉ SON LOS TRÁNSITOS?

Un tránsito muestra dónde se encuentran los planetas en un momento determinado, a esto se lo compara con las posiciones de los astros en el instante del nacimiento: la carta natal.

Debido a que el Sol, la Luna, Mercurio y Venus se mueven con relativa rapidez, sus tránsitos son pasajeros y rara vez se correlacionan con períodos significativos. Marte y Júpiter son más lentos, y sus efectos pueden hacerse notar algunos meses o, en el caso de Júpiter, incluso un año o más.

Los tránsitos de los planetas lentos: Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, indican más bien períodos largos en que sus efectos se pueden hacer notar como “telón de fondo”. Cualquier tránsito de estos planetas advierte épocas claves de aprendizaje, lecciones y desafíos que se presentan a través de cambios.

En el momento de un tránsito, el planeta ocupa realmente un grado zodiacal determinado y puede o no formar aspecto con otro o con un punto particular de la carta. Es por esa razón que no todos los signos son mencionados. Son tenidos en cuenta en este informe, solamente aquellos signos influenciados por los tránsitos desarrollados. Tampoco se tienen en cuenta todas las influencias todos los meses, sino aquellas que por alguna particularidad necesitan ser mencionadas.

MERCURIO EN SAGITARIO

El día 24 de noviembre de 2021 Mercurio ingresa en Sagitario, permaneciendo en ese signo hasta el 14 del mismo mes.

Mercurio en Sagitario actúa de forma franca y se expresa muchas veces a través de los viajes (físicos o mentales) o la filosofía. Desde allí brindará cualidades mentales relativas al idealismo y la religión. Como se encuentra en el signo de su exilio, se debe prestar especial atención a la exageración y a la falta de tacto.

Sagitario es el tercer signo de Fuego, un Fuego más interior, más espiritual, pero no menos estimulante que los otros. Quienes hayan nacido con Mercurio en este signo tendrán una gran independencia de ideas, gusto por los viajes y serán capaces de tener más de una ocupación a la vez, es una posición que puede convenir para las carreras más diversas, favorable a éxitos sociales y políticos.

Durante esta breve estancia en este signo se verán beneficiados los signos de Fuego (Sagitario, Leo y Aries) quienes verán facilitadas sus posibilidades de viajar, concretar pactos, acuerdos, conversaciones y reuniones de negocios, esta posición de Mercurio posibilita la conexión con otros países y con personas de otros lugares.

En cambio, para los nativos de Virgo, Géminis y Piscis, lo más probable es que se encuentren en momentos de una alta dosis de desorganización, y falta de concentración. No serán momentos adecuados para cerrar pactos, acuerdos, contratos y se podrán presentar dificultades en los viajes.

