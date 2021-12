El mundo de los sueños siempre ha causado fascinación, debido a que muchas personas intentar encontrar sentido de lo que pasa por sus mentes cuando se encuentran completamente dormidos. Estudios revelan que esto permitiría conocernos mucho mejor al descifrar nuestros deseos o también algunos aspectos muy ocultos que tenemos en nuestro subconsciente.

Si bien es cierto, los sueños tienen un significado y este tiene un contexto literal, pues a la hora que soñamos mientras dormimos, podemos expresar nuestras emociones, traer de vuelta algunos recuerdos olvidados o reprimidos por la mente. Sin embargo, no es aconsejable obsesionarse con encontrar una respuesta y es recomendable tomar como referencia lo que se dicen los sueños.

Y es que en la búsqueda por respuestas, muchos curiosos e interesados han tratado de encontrarle significado a todos y cada uno, interpretándolos a través de diferentes elementos e imágenes. Si se repiten constantemente los sueños podrían generar intriga como en el caso de soñar con una persona con quien compartiste experiencias, sentimientos, emociones o parte de tu vida.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON MI EX?

De acuerdo a la especialista en análisis de sueños, Laura Loewenberg, si se sueña la mayoría de veces con un ex novio, novia, esposo, esposa o pareja, significa que aún tienes pendientes algunos asuntos por resolver. Si no son atendidos, podrían provocar desgaste personal o generar inconvenientes en la actual relación en que te encuentras. Por ello, realizó una investigación para determinar las razones, basándose en distintos escenarios:

Soñar que tú ex te pide perdón : Si sueñas que tu ex pareja te pide perdón, es mejor no asumir que la otra persona tiene el mismo sentimiento, es posible que alguna parte de ti anhela que vuelvan.

Soñar con la ruptura : Presta mucha atención. Es probable que necesites ayuda de un profesional ya que no has superado por completo la separación y mantienes el trauma.

Soñar que matas a tu ex : Es momento de olvidar el pasado, ya que tienes resentimientos y frustraciones guardadas.

Soñar que convives con su familia : Deja de pensar mucho. Tu cerebro intenta comprender por qué no te encuentra con esa persona y ya no forma parte de su rutina.

Soñar que tienes relaciones con tu ex : Este es uno de los sueños más recurrentes. Si tienes este sueño es porque tu mente extraña el contacto físico con esa persona.

Soñar que tiene nueva pareja : Es momento de empezar superar. Aún no te desligas por completo de esa persona y nos has dejado de sentir los mismos sentimientos por tu ex.

Cabe resaltar, que Laura Loewenberg, señala que estos sueños pueden tener una connotación de nostalgia, conflicto interno e inseguridad, ya que es un duelo con el que se lidia de diversas maneras.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE MUERE TU EX?

Si sueñas que tu ex muere, quizá es una alerta para entender la necesidad de seguir la página y al fin superarlo. La ruptura puede ser dolorosa y tu subconsciente puede expresar cómo te sientes por dentro. Si sueñas que muere ahogado, podría significar que en tu interior sientes que la relación terminó porque te abrumaba y es probable que lo hayas vivido en tu relación, por eso te sientes mucho más libre.

¿CUÁLES SON LOS SUEÑOS MÁS RECURRENTES?

Según el psicoanálisis, los sueños representan partes de nuestras vidas que se mantiene oculto en nuestro subconsciente y no podemos encontrar la solución cuando estamos despiertos. La escritora, Lauri Quinn Loewenberg, realizó una encuesta para saber cuál era el sueño más recurrente tren las personas y destacaron el sentirse perseguido, perder u o varios dientes y la muerte de algún ser querido.

