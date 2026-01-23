Hoy diversos aspectos son analizados por parte de especialistas, siendo en este caso puntual quienes desde la psicología evalúan comportamientos y rasgos propios de personas que llevan a cabo acciones, escogencias o movimientos de manera muchas veces inconsciente sobre todo. Al respecto, ahora vamos a referirnos al sueño como ese estado fisiológico muchas veces inquietante para el ser humano, y que algunos no terminan recordando cuando despiertan.

ESTO REVELA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE NO RECUERDAN SUS SUEÑOS

Llegada la noche, miles de millones de personas a nivel global terminan acostándose para dormir, y a partir de entonces experimentar narrativas mentales de imágenes, sonidos y emociones muy particulares que sin embargo no logramos evocar al 100% cuando despertamos.

Según lo precisa Eric Wamsley como profesora asociada de psicología y neurociencia en la Universidad Furman, y para Popular Science entorno a la posibilidad de recordar los sueños, dicho proceso biológico tiende a resultar pasajero, y “si no te despiertas durante o inmediatamente después y te detienes a reflexionar sobre lo que experimentaste”, difícilmente rememores aquellos momentos sucedidos durante la etapa de inconciencia.

Importando el cómo y el cuándo para evocar narrativas mentales de imágenes, sonidos y emociones, dicha especialista remarca que la actividad de los neurotransmisores cuya función es la de regular el ciclo sueño-vigilia mediante un equilibrio entre químicos estimulantes y sedantes, figura asociada a la fase REM donde solemos abrir los ojos tras largas horas durmiendo, y podría estar generando la falta de capacidad para expresar lo almacenado en memoria.

LO QUE SIGNIFICA SOÑAR CON PERSONAS FALLECIDAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA

A diario, el estado de inconciencia se apodera de los seres humanos, y en esta ocasión no estamos refiriéndonos solamente a la acción que trae consigo dormir, sino más bien a esas historias e imágenes que nuestra mente crea mientras descansamos, y muchas veces están relacionadas a quien añoramos tras deceso.

Hoy mediante Choosing Therapy, te damos a conocer que los sueños en particular, y teniendo a una persona fenecida dentro de ella, se explica a partir de la relación con esas emociones no resueltas por el fallecimiento como tal, interpretándose también que ocurre sobre todo cuando “necesitas orientación o te sientes atrapado en tu dolor”.

De manera inconsciente, el ser humano tiende a imaginar escenarios donde hasta dialogan con un ser querido cuyo doloroso deceso todavía es recordado como hecho trágico. (Fuente: iStock) / Tero Vesalainen

“Es posible que sueñes con parientes fallecidos en aniversarios de su muerte o cuando ese ser querido está en tu mente”, indica dicha fuente confiable y especializada que brinda información sobre salud mental, mientras Medical News Today, hace hincapié en la representación de deseos y anhelos inconscientes, por ejemplo, y hasta consolidación de la información que recopilamos durante los días vividos como parte descriptiva del proceso instintivo.

La interpretación onírica no es más que el análisis realizado por especialistas para descubrir significados entorno a los diversos componentes, elementos e imágenes que conforman un sueño, y por el cual te presentamos a continuación algunas de las situaciones imaginadas junto a ese ser querido mientras duermes:

Sueños de reencuentro

- Estas situaciones se manifiestan teniendo a la persona fallecida de manera más cercana y amistosa, y tienden a reconfortarte.

Sueños donde la persona aún está viva

- Estas situaciones te revelan negación o dificultad para aceptar la pérdida ya que según tu grado de inconciencia, todavía crees que la persona fallecida se mantiene con vida.

La muerte de cualquier ser amado tiende a generar estados de inconciencia que especialistas analizan mediante la interpretación onírica. (Fuente: iStock) / Filmstax

Sueños con mensajes importantes

- Estas situaciones tienden a interpretarse como consejos, advertencias o muestras de cariño transmitidas mediante palabras o gestos que terminan dejando a la persona que lo sueña con profundas sensaciones de conexión.

Sueños angustiantes

- Estas situaciones oníricas tienden a presentarse de manera perturbadora, y reflejar emociones no resueltas vinculadas a la persona fallecida mientras generan sentimientos de miedo, culpa o desesperación.

Sueños que ocurren en el pasado

- Estas situaciones reviven escenas previas a la muerte, e instantes compartidos con el o ella, surgiendo así como una forma de rememorar y preservar los recuerdos más bonitos.