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Resumen

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Christa Pike fue condenada a muerte por asesinato, pero sobrevivió a dos dosis de inyección letal. (AFP).
Christa Pike fue condenada a muerte por asesinato, pero sobrevivió a dos dosis de inyección letal. (AFP).
Por Agencia EFE

Christa Pike, la condenada a muerte en Tennesee (Estados Unidos) que sobrevivió a dos inyecciones letales, ya puede caminar por su cuenta y ha mejorado su capacidad para hablar, informó TMZ.

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