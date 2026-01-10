Groenlandia responde a Trump: “No queremos ser estadounidenses”

Groenlandia rechazó de plano la idea de convertirse en un territorio estadounidense, después de que el presidente Donald Trump volviera a amenazar con el uso de la fuerza para anexionar ese territorio autónomo danés rico en minerales.

El magnate republicano afirma recurrentemente que el control de esa isla es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido al aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

El viernes, en su reunión con directivos de la industria petrolera centrada en la explotación del crudo venezolano, el presidente advirtió que se encargará “por las buenas” o “por las malas” de su propósito en Groenlandia.

Una declaración a la que respondieron el mismo viernes noche los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”.

El documento incluye a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de la oposición, que aboga por una rápida independencia del territorio danés.

“El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses”, zanjaron.

A pie de calle, la idea tampoco sienta nada bien.

Así lo manifiesta Julius Nielsen, un pescador de 48 años, en las calles de Nuuk, capital de este territorio ártico que fue colonia danesa hasta 1953 y obtuvo su autonomía 26 años más tarde.

El presidente Donald Trump volvió a referirse a la situación de Groenlandia y dijo que necesita controlar la isla por razones de seguridad. (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL) / BONNIE CASH / POOL

“¿Estadounidenses? ¡No! Ya hemos sido una colonia durante muchos años. No queremos convertirnos de nuevo en colonia", dijo a AFP.

“Pienso que funciona bien” la relación entre Dinamarca y Groenlandia, apunta Inaluk Pedersen, una vendedora de 21 años. Pero “tengo la impresión de que la injerencia de Estados Unidos perturba las relaciones, y la confianza”, añade.

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado su alarma ante las amenazas de Trump de tomar la isla, donde Washington dispone de una base militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Según un sondeo publicado el sábado por la agencia danesa Ritzau, 38,3% de daneses piensa que Estados Unidos invadirá Groenlandia durante la presidencia de Trump.