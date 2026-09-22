icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2026. (Nueva York) Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
El presidente de Chile, José Antonio Kast, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2026. (Nueva York) Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes que el país “comienza a caminar hacia el desarrollo” y que “las reformas que estructuran el futuro ya están en marcha”, en su primer discurso como jefe de Estado ante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.