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Resumen

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Imagen difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de la probable trayectoria del tormenta subtropical Josephine. Foto: EFE/ NOAA
Imagen difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de la probable trayectoria del tormenta subtropical Josephine. Foto: EFE/ NOAA
Por Agencia EFE

La tormenta subtropical Josephine se formó este miércoles en el Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), y se prevé que gire hacia el noreste y se aleje de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

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