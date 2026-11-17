El papa León XIV llegó este martes a Roma tras su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, que inició el pasado 6 de noviembre y que se ha caracterizado por actos multitudinarios y un marcado carácter social en los mensajes y gestos del pontífice.

El avión papal aterrizó en la capital italiana poco antes de las 9,00 hora local, tras un vuelo de unas 12 horas que partió el lunes del aeródromo Jorge Chávez, que sirve a Lima, después de que el papa ofreciera una multitudinaria misa con la que se despidió de Perú, país del que Robert Prevost tiene la nacionalidad por los 20 años que vivió allí como misionero agustino y obispo.

En la primera gira latinoamericana de su pontificado, León XIV ha congregado multitudes: más de trece millones de personas salieron a las calles en Uruguay, Argentina y Perú para acudir a los actos de un papa, que ha pedido luchar contra las desigualdades, sin ideologías y con un discurso basado exclusivamente en la doctrina social de la Iglesia.

Un viaje muy exigente por tres países, 31.000 kilómetros en catorce vuelos, dos de ellos en helicóptero, y unos cuarenta actos públicos en los que el papa peruano-estadounidense ha exhibido una excelente forma física, apenas un mes después de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, dolencia de la que está plenamente recuperado.

El pontífice retomará mañana miércoles su agenda habitual con la celebración de la habitual audiencia general de los miércoles y por la tarde presidirá la misa de conmemoración de los 400 de la consagración de la Basílica de San Pedro.