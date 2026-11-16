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El presidente estadounidense Donald Trump saluda al abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump saluda al abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió hasta un millón de dólares en acciones de Nvidia una semana antes de que su Gobierno flexibilizara las restricciones a la exportación de determinados chips a China, según informó este lunes el diario The Washington Post.

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