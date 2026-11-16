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Resumen

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Lindsay Clancy comparece ante el tribunal durante una audiencia en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts, Estados Unidos, el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Greg Derr / AFP).
Lindsay Clancy comparece ante el tribunal durante una audiencia en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts, Estados Unidos, el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Greg Derr / AFP).
/ GREG DERR
Por Agencia EFE

El juez estadounidense William Sullivan citó este lunes a Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, a un nuevo juicio para el 29 de marzo de 2027, tras declararse nulo el proceso anterior, según informaron varios medios.

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