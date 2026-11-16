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Resumen

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Una vista tomada el 14 de octubre de 2022 muestra el puente de Kerch que une Crimea con Rusia, cerca de Kerch. (Foto de AFP).
Una vista tomada el 14 de octubre de 2022 muestra el puente de Kerch que une Crimea con Rusia, cerca de Kerch. (Foto de AFP).
/ STRINGER
Por Agencia AFP

Ucrania lanzó más de 1.300 drones contra Rusia, algunos de ellos dirigidos contra Moscú, y golpeó un puente estratégico que une la anexada península de Crimea con el territorio ruso.

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