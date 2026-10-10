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Resumen

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Un hombre desembarca de un ferry que transporta a 80 personas evacuadas por personal de la Marina mexicana a las instalaciones de la Zona Naval 12 en Puerto Vallarta, estado de Jalisco. (Foto de ULISES RUIZ / AFP).
Un hombre desembarca de un ferry que transporta a 80 personas evacuadas por personal de la Marina mexicana a las instalaciones de la Zona Naval 12 en Puerto Vallarta, estado de Jalisco. (Foto de ULISES RUIZ / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia AFP

El huracán Simón se aproxima por el Pacífico hacia México, donde la Marina evacuó a un centenar de personas de poblados costeros amenazados por este ciclo que tocará tierra con gran intensidad.

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