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Resumen

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Los huéspedes del hotel recibieron ayuda con linternas, ya que se cortó la electricidad poco antes de que el huracán Isaias tocara tierra en Pensacola, Florida, el 9 de octubre de 2026. RONALDO SCHEMIDT / AFP
Los huéspedes del hotel recibieron ayuda con linternas, ya que se cortó la electricidad poco antes de que el huracán Isaias tocara tierra en Pensacola, Florida, el 9 de octubre de 2026. RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Agencia EFE

El huracán Isaías tocó tierra este viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como un ciclón de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de unos 169 kilómetros por hora, y dejó más de 512.000 clientes sin electricidad en ese estado y en Alabama, según medios estadounidenses.