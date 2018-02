Bombardeo de Estados Unidos en Siria mató a mercenarios rusos

Ciudadanos rusos contratados como mercenarios en Siria murieron en un bombardeo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, llevado a cabo en la provincia de Deir Ezzor la semana pasada, indicaron medios estadounidenses.



En el incidente, ocurrido el 7 de febrero, la coalición mató a más de 100 combatientes leales al presidente sirio, Bashar al Assad, después de que éste bombardease y utilizase tanques para disparar a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y asesores del grupo liderado por Estados Unidos.



Reportes difundidos este martes afirman que un número desconocido de contratistas del ejército ruso murieron en la encarnizada contraofensiva estadounidense.



Los fallecidos son paramilitares que están luchando en Siria como mercenarios para una compañía militar privada llamada Wagner, según la cadena CNN.



El medio estadounidense se comunicó con amigos de los rusos, quienes confirmaron los decesos.



Uno de los fallecidos, Vladimir Loginov, tenía 51 años y era miembro de un grupo de ultranacionalistas que había combatido en el este de Ucrania, indicó CNN.



Otro de los rusos asesinados fue Kirill Ananyev, según su amigo Aleksandr Averin. El paramilitar había estado en Siria "poco más de un año" y fue asesinado cuando "la artillería estadounidense destruyó la unidad Wagner", agregó la citada cadena.



Adrian Rankine-Galloway, portavoz del Pentágono, dijo que la coalición habló con Rusia a través de una línea directa antes del ataque "para evitar una mala percepción y falta de cálculo que pudiera poner en peligro otras fuerzas".



En el momento del ataque, el ministro de defensa ruso dijo que "no están hombres en servicio Deir Ezzor", excluyendo a los paramilitares.



El riesgo de la guerra

Lo que no está a discusión es la confusa y cambiante naturaleza de un campo de batalla en el que tropas de varios países se encuentran unas con otras, lo que incrementa la posibilidad de enfrentamientos violentos.



Ya sean accidentales o intencionales, estos enfrentamientos conllevan el riesgo de arrastrar a Estados Unidos y Rusia a una situación que se ha evitado de manera cuidadosa incluso en los momentos más oscuros de su relación: que sus tropas entren en guerra directa entre sí.



El teniente general Jeffrey Harrigian, comandante de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en Medio Oriente, dijo a la prensa que sus tropas respondieron con una gran variedad de ataques aéreos en Siria.



Durante más de tres horas, aviones de combate estadounidenses F-15E, bombarderos de precisión B-52, helicópteros de combate AC-130 y Apache y drones Reaper dispararon contra las fuerzas hostiles en tierra, que de acuerdo a Harrigian, avanzaban cubiertos por el fuego de artillería, morteros, cohetes y tanques.



La ofensiva aérea detuvo el avance de los atacantes y destruyó un número no especificado de piezas de artillería y tanques, indicó, pero no proporcionó un estimado de bajas ni un panorama general de los agresores.



El sábado, un dron estadounidense destruyó un tanque T-72 de fabricación rusa en respuesta a disparos, señaló Harrigan evitando especular sobre quién había dentro del vehículo, aunque el modelo es muy utilizado por el ejército de Siria.



Fuente: Agencias