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Agricultores sirios reaccionan junto a un misil de Irán que cayó en un terreno agrícola en la zona de Najha, en las afueras de la capital de Siria, tras ser interceptado por sistemas de defensa aérea de Israel el 8 de junio de 2026. (Bakr ALKASEM / AFP).
Agricultores sirios reaccionan junto a un misil de Irán que cayó en un terreno agrícola en la zona de Najha, en las afueras de la capital de Siria, tras ser interceptado por sistemas de defensa aérea de Israel el 8 de junio de 2026. (Bakr ALKASEM / AFP).
/ BAKR ALKASEM
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar “inmediatamente”, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

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