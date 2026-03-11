Escuchar
Esta foto, tomada el 11 de marzo de 2026 muestra humo saliendo del granelero tailandés "Mayuree Naree" cerca del Estrecho de Ormuz tras un ataque. (AFP).
Por Agencia EFE

El Ejército de Irán anunció este miércoles que ha alcanzado con proyectiles dos buques, uno de “propiedad israelí” con bandera de Liberia y otro portacontenedores, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho de Ormuz, donde afirmó mantener un control “sin descuidos”.

