Apagón en Venezuela: "Mi hijo estuvo atrapado nueve horas en un ascensor"

En medio del masivo apagón que ha afectado a Venezuela desde la tarde del jueves, los venezolanos denunciaron cuáles han sido los peores daños que ocasionó la falla en el servicio eléctrico.

Un usuario en Twitter dijo al diario venezolano "El Nacional" que su hijo quedó atrapado en un ascensor por más de nueve horas a causa del peor apagón en la historia del país sudamericano.

Asimismo, otro usuario señaló que perdió todos los alimentos que tenía en su refrigerador y que no pudo firmar un contrato de trabajo online en el exterior, debido a la falta de luz y comunicaciones en el país.

El gigantesco corte de luz, el peor que sufre el país petrolero de 30 millones de habitantes, comenzó el jueves a las 04:53 p.m. locales (20H53 GMT) en Caracas y ha afectado a casi todos los 23 estados de Venezuela.

El servicio era intermitente este sábado en la capital y en los estados de Miranda y Vargas, y sigue interrumpido en muchas regiones -como Táchira, Zulia, Lara y Barinas. Las autoridades aún no dan un balance.

El servicio se restableció en la madrugada del sábado en algunas zonas de Caracas, pero hacia el mediodía se fue de nuevo la electricidad, y las comunicaciones volvieron a colapsar.

"No hay agua, no hay luz, no hay comida. Ya no aguantamos", dijo Jorge Lugo, un habitante del sureste capitalino que llevaba una bandera en el cuello.

En Caracas aún estaba suspendido el servicio del Metro -que moviliza a diario a unos dos millones de personas-, lo que obliga a la gente a largas caminatas. Los comercios seguían cerrados.

El apagón obligó a suspender actividades laborales y escolares, causando zozobra en la población, que tampoco ha tenido agua y ha estado prácticamente incomunicada por la inestabilidad de las redes de telefonía e Internet.

"El problema es la comida, había comprado carne y se va a dañar", declaró a la agencia AFP Luis Álvarez, transportista de 51 años.

Los hospitales han vivido situaciones dramáticas; los que tienen plantas generadoras las usan solo para emergencias.

La oposición denunció decenas de muertes debido al corte eléctrico, lo que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, calificó de "falso".



La masiva falla eléctrica se produce en medio del hartazgo por una fuerte crisis económica, con escasez de medicinas y alimentos y una hiperinflación que ha provocado el éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde el 2015 según la ONU y que la OEA proyecta llegará a cinco millones este año.

Fuente: Agencias / "El Nacional", Venezuela (GDA)