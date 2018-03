El Departamento de Estado de EE.UU. acaba de desclasificar una grabación obtenida por avión de guerra en el que se observa un objeto volador no identificado (OVNI) volando a alta velocidad. El video fue divulgado en YouTube el 9 de marzo por el portal To the Stars Academy of Arts and Science y fue grabado en la costa este de Estados Unidos en el 2015.



El misterioso objeto fue captado por los pilotos gracias a los sensores infrarrojos del avanzado radar ATFLIR. En el clip subido a YouTube se aprecia un punto blanco moviéndose a gran velocidad y cómo los sorprendidos pilotos comentan el acontecimiento".



¡Lo tengo!", se alegra uno de los piloto al ubicar el objetivo con el radar. Así se escucha en YouTube.

A raíz de este hecho, Christopher Mellon, ex director de personal del Comité de Inteligencia del Senado y ex vicesecretario adjunto de la Sub-Secretaría de Defensa de Inteligencia para las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, ha criticado el silencio del Pentágono y el Departamento de Defensa.

En un artículo publicado en The Washington Post, Mellon indica que tiene conocimiento de "numerosas conversaciones" de funcionarios del Pentágono en las que califican estos fenómenos de "incidentes aislados".

"Es hora de dejar de lado los tabúes con respecto a los ovnis y, en cambio, escuchar a nuestros pilotos y operadores de radar", dice Mellon.



Mellon señala en la publicación que su colega Luis Elizondo, ex director de un programa de Inteligencia del Pentágono destinado a estudiar ovnis "renunció el año pasado para protestar por la falta de atención gubernamental".

El exfuncionario menciona también casos descritos en algunos informes reseñados por el personal del portavión USS Princeton en 2004, cuyo radar registró aeronaves no identificadas desde alturas atmosféricas "a velocidades supersónicas”.

Además, recuerda otros dos casos cuando cazas F-18 estuvieron involucrados en una persecución de ovnis que describieron como aparatos "blancos de aproximadamente de 13 metros de largo".



El experto critica que ante estas evidencias el Gobierno de EE.UU. no haya manejado el tema con mayor empeño.

Mire el video subido a YouTube:

Fuente: Agencias