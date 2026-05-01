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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cuando las condiciones laborales sostienen la seguridad

“Hablar de trabajo digno en aviación es, en realidad, hablar de seguridad, eficiencia y sostenibilidad”.

    Ariadna Abad
    Por

    Directora del Sindicato de Pilotos de Latam Perú

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    "Cuando las condiciones laborales son las adecuadas, no solo se protege a quienes operan los vuelos, sino también a quienes confían en ellos". Foto: Alessandro Currarino
    "Cuando las condiciones laborales son las adecuadas, no solo se protege a quienes operan los vuelos, sino también a quienes confían en ellos". Foto: Alessandro Currarino
    / Alessandro Currarino

    El Día del Trabajo es un buen motivo para renovar la conversación sobre los derechos laborales. Especialmente en sectores como la aviación, donde esta discusión adquiere una dimensión adicional, pues las condiciones de trabajo no solo impactan en el bienestar de los profesionales mismos, sino directamente en la seguridad de millones de pasajeros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.