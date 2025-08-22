El año de los resultados

Los gobiernos locales entramos al último tramo de gestión, en el que se configura un escenario de rendición de cuentas ante los vecinos. Más allá de las cifras, lo que los ciudadanos de cada localidad esperan son obras tangibles que representen una mejora, ya sea para su barrio o para el distrito en su totalidad. Es eso a lo que debemos apuntar los alcaldes, más aún cuando no existe reelección de por medio, lo que nos obliga a mostrar el legado sobre el cual vamos a ser recordados.

En Lima norte, los vecinos requieren obras tangibles, que estén enfocadas en los espacios públicos y la conectividad vial. En esa línea, San Martín de Porres se ha trazado dos objetivos claros para el cierre de la gestión en el 2026: primero, la gran avenida Lima, que va desde el corazón de nuestro distrito hasta el límite con el Callao, configurando una ruta de acceso muy cerca del nuevo aeropuerto; segundo, el denominado CUBO, que implica un centro cultural municipal y otros espacios recreativos en un sector de alto riesgo como es Condevilla.

La claridad de las obras a entregar es el primer indicador de gestión a tomar en cuenta para este último año. El programa de Audiencias Vecinales de El Comercio ha demostrado, a través de su experiencia en más de 20 distritos, que los compromisos acompañados de plazos de ejecución son la mejor combinación para la rendición de cuentas ante nuestras comunidades. La medición del trabajo municipal realizado por un medio de comunicación le ofrece garantía a la ciudadanía del cumplimiento a favor del desarrollo local.

Pero toda la tarea de transparencia hacia la ciudadanía no puede recaer en iniciativas que provienen desde afuera. La comunicación desde las propias municipalidades debe reforzarse para la mayor difusión –dentro de los parámetros que la ley nos permite en época electoral– de las labores que vienen desempeñando los equipos edilicios.

Esto último significa dejar la confrontación y el espectáculo por el que algunas autoridades apuestan en busca de la viralidad que las redes sociales proporcionan. La gestión municipal no se mide por la cantidad de likes o ‘views’ en los videos, sea cual fuese la red social. La capacidad se traduce en obras tangibles para la mejora de la comunidad.

En resumen, en lo que las autoridades debemos concentrarnos en este último año es en una planificación clara respecto de las obras de impacto que dejaremos en nuestros distritos. Esto debe traducirse en propuestas claras y plazos de ejecución realistas. Los videos pasan, las obras son las que quedan.