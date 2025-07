Corría el verano de 1997 en Punta Hermosa. Bernardo Roca Rey preparaba un ceviche con unos amigos; muy cerca, Gilberto Hume conversaba con otros sobre los retos que enfrentaba el periodismo. En ese entonces, la televisión aún funcionaba con señal analógica, pero ya se hablaba del salto a lo digital, una transformación que prometía cambiar para siempre la forma de ver y hacer televisión.

Gilberto recuerda haberle dicho a Bernardo: “¿Por qué no hacemos un canal de noticias, como los americanos?”. A lo que Bernardo respondió: “Hagámoslo, pero uno de 24 horas, como CNN... el Canal N peruano”.

Así, el 4 de julio de 1999 nació el primer canal de noticias digital del país, impulsado por el diario El Comercio, desde un pequeño estudio en la calle Madrid 448, en Miraflores. Allí, con el aviso: “¡Al aire!”, Raúl Tola saludaba por primera vez a los televidentes, dando inicio a una nueva etapa del periodismo en el Perú. Un canal con visión de futuro y espíritu vanguardista rompía entonces los moldes tradicionales, ofreciendo una nueva manera de informarse: en tiempo real, las 24 horas del día.

Un hecho no era real si no lo veías en vivo por Canal N. Con el auge del cable, millones de peruanos sintonizaban el canal 8 para seguir las noticias y ser parte de la historia: marchando junto a los manifestantes en los Cuatro Suyos; siendo testigos del vladivideo Kouri–Montesinos que cambió el rumbo político del país; alentando a los bomberos desde casa mientras combatían el incendio de Mesa Redonda; acompañando a los peruanos durante los largos días de confinamiento por el COVID-19; presenciando la primera procesión del Señor de los Milagros tras la pandemia; siguiendo el cierre de cada campaña electoral; y siendo los primeros en enterarse que las Fuerzas Armadas y la Policía no respaldarían el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Canal N también fue el primero en establecer un Libro de Estilo basado en los principios éticos de su hermano mayor, El Comercio, comprometiendo a sus periodistas con la búsqueda de la verdad, la independencia editorial, la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ha sido la primera escuela de generaciones de periodistas que hoy lideran redacciones, ocupan cargos de confianza o marcan la agenda desde distintos medios. Todos con el sello formativo de Canal N.

Fue un canal vanguardista desde el inicio: introdujo el formato del video-reportero —profesionales capaces de investigar, grabar, editar y escribir sus propias notas—; fue pionero en utilizar motocicletas para cubrir noticias en tiempo récord, y en tener un helicóptero para mostrar desde el aire el tráfico y los eventos más relevantes de la ciudad. Si no, pregúntenle a Jimmy Chinchay.

Hoy, cuando el consumo informativo ha migrado a los celulares y el streaming permite transmitir en vivo desde cualquier parte del mundo, Canal N se mantiene como el canal líder en información.

Porque en Canal N no solo ves la historia. La vives. Y si no lo viste en Canal N… simplemente, no pasó.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.