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A propósito del 11/9

“Pese a los atentados del 11 de setiembre y al miedo que existe a volar, el transporte aéreo sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo”.

    Miguel Mena Ramírez
    Por

    Socio de CMS Grau

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (FILES) In this file photo commercial aircraft United Airlines flight 175 approaches the south tower of the World Trade Center as smoke billows from the north tower in lower Manhattan, New York on September 11, 2001. On the morning of September 11, 2001, New Yorkers woke to crisp blue skies following a storm that had soaked America's northeastern seaboard the day before. The cloudless, beautiful sky was little portent of the dark, history-changing day that was to come but would remain etched on the memory of those involved. (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)
    (FILES) In this file photo commercial aircraft United Airlines flight 175 approaches the south tower of the World Trade Center as smoke billows from the north tower in lower Manhattan, New York on September 11, 2001. On the morning of September 11, 2001, New Yorkers woke to crisp blue skies following a storm that had soaked America's northeastern seaboard the day before. The cloudless, beautiful sky was little portent of the dark, history-changing day that was to come but would remain etched on the memory of those involved. (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)

    La cultura occidental considera que las siglas AC y DC son el inicio de una nueva era a partir del nacimiento de Jesús. Pues bien, en el transporte aéreo se creyó que el 11/9 sería el punto de referencia para la industria, así como AC y DC fue para los católicos el inicio de una nueva etapa, considerando que no podría haber hechos de tal naturaleza que afecten la economía del transporte aéreo. Sin embargo, nos equivocamos; se han producido conflictos y hechos catastróficos sólo superados por la ficción, que demuestran la fragilidad de la humanidad ante la naturaleza y resaltan las características sui generis de la industria de la aviación comercial.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.