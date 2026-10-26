De aquí en adelante

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“En el Congreso, para ganar, se necesitan los votos, pero cuando estos no se tienen o corren el riesgo de perderse, hay que hacer política”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "En el Congreso, para ganar, se necesitan los votos, pero cuando estos no se tienen o corren el riesgo de perderse hay que hacer política". Ilustración: El Comercio.
    "En el Congreso, para ganar, se necesitan los votos, pero cuando estos no se tienen o corren el riesgo de perderse hay que hacer política". Ilustración: El Comercio.

    La oposición en el Congreso se desarticuló y dividió por cuatro razones: i) el obstruccionismo radical e intransigente y el pésimo cálculo político de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú (JP); ii) la opacidad y falta de liderazgo de los miembros de Ahora Nación y Alfonso López Chau, quien incluso vio a algunas de sus representantes sumarse a la posición de JP sin reaccionar; iii) el “pragmatismo” de Ricardo Belmont y la oposición relativa y conveniente que siempre mostraron los integrantes de Obras; y iv) el protagonismo de Jorge Nieto, que fue aprovechado por el oficialismo y le dio la excusa a Obras para cruzar a la vereda de enfrente, así como la posición inconsistente de su bancada.

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