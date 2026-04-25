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Trump escogió mal a su enemigo

“Creyó que León XIV era un político más al que podría desprestigiar a su antojo”.

    Gisella López Lenci
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    (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Ozan KOSE / AFP).
    (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Ozan KOSE / AFP).

    León XIV terminó su gira de 11 días por África, un continente donde el catolicismo ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Y aunque la gira terminó con una misa multitudinaria en Guinea Ecuatorial, y dejó muchos momentos icónicos para el pontífice, los primeros días de este viaje trascendental para el Vaticano se vieron opacados por los intercambios verbales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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