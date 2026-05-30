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El factor que más impulsa el éxito empresarial no es el talento técnico, sugiere estudio

“Las organizaciones necesitan aprender mientras avanzan. Y eso cambia también la idea tradicional de liderazgo”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Un proyecto empieza a desmoronarse mucho antes de fracasar oficialmente. Sucede en reuniones donde nadie se atreve a cuestionar una mala decisión. En equipos que acumulan información pero no saben usarla. En empresas que hablan de innovación mientras siguen operando como hace diez años.

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