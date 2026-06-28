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El Gabinete que el Perú necesita

“Todas las fuerzas políticas, sin importar sus tendencias ideológicas, deberían entender que el momento exige prudencia, responsabilidad y cooperación”.

    Adriana Tudela
    Por

    Congresista de Avanza País

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Todo parece indicar que el inicio del gobierno de Keiko Fujimori tendrá un despegue turbulento. Por un lado, tenemos una izquierda radical que, luego de haber sido derrotada en el proceso electoral, ha anunciado que no reconoce la victoria de Fujimori ni la legitimidad de su futuro gobierno y que se movilizará en las calles. Estos intentos de desestabilización política podrían ser el primer obstáculo a superar, aunque quizá no el más desafiante.

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