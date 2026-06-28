El Gabinete que el Perú necesita

Todo parece indicar que el inicio del gobierno de Keiko Fujimori tendrá un despegue turbulento. Por un lado, tenemos una izquierda radical que, luego de haber sido derrotada en el proceso electoral, ha anunciado que no reconoce la victoria de Fujimori ni la legitimidad de su futuro gobierno y que se movilizará en las calles. Estos intentos de desestabilización política podrían ser el primer obstáculo a superar, aunque quizá no el más desafiante.

El clima durante el inicio del gobierno será difícil, más aún si tomamos en cuenta que el gobierno tampoco arranca con una mayoría parlamentaria asegurada. Sin embargo, el clima presentará retos no solo en términos políticos.

El fenómeno de El Niño, que ha sido anunciado para este año, ya comenzó y, según los pronósticos de la mayoría de agencias meteorológicas a nivel mundial, es muy probable que sea uno de los más fuertes desde que existe registro. Esto podría generar que miles de peruanos se vean afectados por las lluvias que se avecinan y, además, podría repercutir significativamente en nuestra economía.

Las circunstancias exigen que se adopten medidas inmediatas para reducir el impacto de este fenómeno climático, que ha sido devastador en el pasado y que, según las estimaciones, llegará a su punto más fuerte entre noviembre y enero. La situación es aún más compleja porque lo peor podría llegar en plena transición de los gobiernos subnacionales, cuyas elecciones serán en octubre de este año.

Es decir, se requiere que el futuro gobierno lidere un esfuerzo extraordinario de ejecución, articulación y cooperación para poder desplegar todas las obras y acciones necesarias para prevenir desastres y atender a las poblaciones afectadas. En ese sentido, el próximo Gabinete debe conformarse para superar estos retos.

El Gabinete debe estar integrado por las personas más capaces para lograr los objetivos más urgentes: mantener la paz social y la estabilidad, luchar contra la inseguridad ciudadana, reactivar la economía y, especialmente, afrontar un fenómeno climático que ya causa alarma. No estamos para cuotas políticas ni para chantajes. El principal criterio para designar a los titulares de las distintas carteras ministeriales debe ser la capacidad de articular y ejecutar.

Todas las fuerzas políticas, sin importar sus tendencias ideológicas, deberían entender que el momento exige prudencia, responsabilidad y cooperación. Enfrentar el fenómeno de El Niño será, sin duda, una de las primeras pruebas del gobierno de Keiko Fujimori, pero también pondrá a prueba a la oposición. Podremos ver quiénes apuestan por lograr que el Perú avance frente a la adversidad y quiénes simplemente apuestan por que el país siga hundiéndose en el caos.