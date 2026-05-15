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El malabarismo de los aliados

“Defensa irrestricta de los derechos humanos, dice [Primero la Gente], y no dudan en apoyar al aliado de Antauro Humala”.

    Diana Seminario
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    Periodista

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    Unidad de Investigación de Latina reveló que el partido político Primero La Gente recurrió a una “fábrica de firmas falsas” para lograr su inscripción en el JNE. Foto: Cuenta de X de Marisol Pérez Tello.
    Unidad de Investigación de Latina reveló que el partido político Primero La Gente recurrió a una “fábrica de firmas falsas” para lograr su inscripción en el JNE. Foto: Cuenta de X de Marisol Pérez Tello.

    El domingo 17 conoceremos oficialmente los resultados de la primera vuelta electoral. Hasta el cierre de esta columna, el candidato de Juntos por el Perú tiene todas las posibilidades de disputar la segunda vuelta con la candidata de Fuerza Popular. En la práctica, serán tres semanas de campaña.

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