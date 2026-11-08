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El mito del valor agregado

“Existe una idea muy arraigada según la cual, cuanto más procesamos un producto, mayor valor generamos. No siempre es así“.

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En una entrevista publicada por El Comercio, el canciller Carlos Espá destacaba la importancia de Estados Unidos como socio comercial del Perú, a la vez que sostenía que nuestras exportaciones hacia ese país son cualitativamente más importantes que las destinadas a China, porque tienen mayor valor agregado. La afirmación merece una reflexión.

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