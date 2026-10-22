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El verdadero padre de la arqueología

“Fue el sabio Mariano Rivero, temprano constructor de peruanidad, verdadero amante de su patria, modelo de servidor público, verdadero padre de la arqueología en el Perú”.

    Juan Carlos Llosa Pazos
    Por

    Director Ejecutivo del Instituto Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Wikipedia
    Foto: Wikipedia

    El reciente hallazgo de una cámara funeraria con 38 individuos y objetos pertenecientes a la cultura Chimú en la ciudad preinca Chan Chan, anunciada al país por el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, nos recuerda que la arqueología en el Perú tiene mucho más por descubrir en las entrañas de nuestra tierra.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.