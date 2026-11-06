icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La tumba principesca pertenece a miembros de alto rango de la sociedad escita, una cultura de la estepa euroasiática. De ella, los investigadores recuperaron alrededor de 1.400 semillas de cannabis -completas y parciales- asociadas a los enterramientos.
La tumba principesca pertenece a miembros de alto rango de la sociedad escita, una cultura de la estepa euroasiática. De ella, los investigadores recuperaron alrededor de 1.400 semillas de cannabis -completas y parciales- asociadas a los enterramientos.
/ Universidad de Berna/T. Wallace
Por Agencia EFE

La recuperación de semillas y el análisis de unas muestras de cabello halladas en una tumba de hace 2.800 años en Siberia proporcionan la evidencia directa más antigua del consumo de cannabis con fines psicoactivos, lo que arroja luz sobre el papel que desempeñaba esta planta en las sociedades antiguas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?