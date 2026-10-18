Expectativas y acción

En menos de tres meses, la aprobación a la presidenta Keiko Fujimori pasó de 57% a 40%, y su desaprobación, de 25% a 49% (Ipsos). No sorprende en el Perú, donde el respaldo inicial suele erosionarse pronto. Lo llamativo es que el gobierno aún no haya hilvanado una agenda visible de acciones puntuales, cuando las prioridades están claras –inseguridad, fenómeno de El Niño e ingresos familiares– y la oposición presenta, por ahora, liderazgos débiles.

Los primeros mensajes a la nación generaron altas expectativas, que todavía no tienen correlato en gestión efectiva. Los gestos enérgicos ante los medios no bastan: la promesa de “la fuerza del orden” pierde peso sin resultados o procesos en marcha que inspiren confianza.

El gobierno concentró esfuerzos en el pedido de facultades legislativas, sin una negociación política adecuada ni una presentación clara de lo que impulsa por otras vías. La delegación es un asunto distante para la mayoría. No ocurre lo mismo con medidas que no requirieron pasar por el Congreso: el Comando Unificado entre la Policía y las Fuerzas Armadas, el aumento de la remuneración mínima (de amplio respaldo ciudadano, pese a su limitado alcance) y la reorganización en marcha del Minsa, Minam, Minem y Midagri, que perfila mejoras tras años de profundo deterioro en la gestión pública.

“Se vienen tiempos difíciles”, advirtió la presidenta sobre El Niño. Acierta al moderar las expectativas, pues reduce la brecha entre el discurso inicial y lo que su gestión puede mostrar. El Gabinete debería asumir visiblemente la primera línea frente a ese reto.

A Fujimori le está costando pasar de la comunicación electoral, eficaz en su campaña, a la comunicación de gobierno. Prometer como candidata deja mucho más espacio que prometer como presidenta. La inseguridad y El Niño son prioridades que pondrán a prueba si la fuerza y el orden pasan del discurso a los hechos.