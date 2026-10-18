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Expectativas y acción

“A (Keiko) Fujimori le está costando pasar de la comunicación electoral, eficaz en su campaña, a la comunicación de gobierno”.

    Jeffrey Radzinsky
    Por

    Director de GFP consultores

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    Resumen

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    "La inseguridad y El Niño son prioridades que pondrán a prueba si la fuerza y el orden pasan del discurso a los hechos". Ilustración: El Comercio.
    "La inseguridad y El Niño son prioridades que pondrán a prueba si la fuerza y el orden pasan del discurso a los hechos". Ilustración: El Comercio.

    En menos de tres meses, la aprobación a la presidenta Keiko Fujimori pasó de 57% a 40%, y su desaprobación, de 25% a 49% (Ipsos). No sorprende en el Perú, donde el respaldo inicial suele erosionarse pronto. Lo llamativo es que el gobierno aún no haya hilvanado una agenda visible de acciones puntuales, cuando las prioridades están claras –inseguridad, fenómeno de El Niño e ingresos familiares– y la oposición presenta, por ahora, liderazgos débiles.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.