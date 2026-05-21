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El “sonsonete” de la izquierda

“El problema no fue la riqueza, sino el despilfarro: corrupción, burocracia, clientelismo e incapacidad de gestión, impulsados por quienes hoy levantan discursos populistas desde la izquierda radical”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Desde Andahuasi, Roberto Sánchez se pronuncia.
    Desde Andahuasi, Roberto Sánchez se pronuncia.

    La izquierda radical vuelve a intentar llegar al poder apelando al recurso más antiguo del populismo: dividir al país entre “ricos y pobres”, “empresarios y pueblo”, “derecha y oprimidos”. No ofrecen un proyecto serio de desarrollo ni reformas modernas para resolver los problemas del Perú; ofrecen enemigos. Y cuando la política se construye desde el resentimiento social, el resultado suele ser más pobreza, confrontación y deterioro democrático.

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