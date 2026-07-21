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La agonía del Perú posfujimori

“Toda una generación de liderazgos y actores políticos está siendo reemplazada, el populismo económico tiene ahora más espacio que antes”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La próxima semana Keiko Fujimori prestará juramento y asumirá la presidencia. Con este acto terminará un ciclo político de más de 25 años.

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